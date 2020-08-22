فاجأت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني متابعيها بظهورها بإطلالاة جريئة من دون حمال صدر للتعبير عن الصدمة التي تعيشها بعد انفجار مرفأ بيروت.

فقد نشرت دومينيك عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور لها وهي ترتدي سترة سوداء مفتوحة أظهر معظم مفاتن جسدها حيث إنها لم تكن ترتدي “حمّالة صدر”، وعلقت قائلة :”كيف معنوياتكم.. أعتقد اني بعدني تحت تأثير الصدمة؟”.









وتابعت دومينيك في تدوينة اخرى متحدثة عن معاناتها وواصفة نفسها بـ “الشهيدة الحية” قائلة: “شكرا للمهتمين بسلامتنا وصحيح انا اليوم ضحية حية وشهيدة حية متل كل الناس اللي اتضررت بيوتهم وأرزاقهم وتصاوبوا وقت الانفجار ولكن الحياة تستمر … ونحن شعب قوي ومغامر ومقاوم من أيام الفينيقيين جدودنا اللي اخترعوا الأبجدية والسفن واللي ما وقفوا عند غدر الزمن . نعم انا اليوم كسائر اللبنانيين إنسانة اكتسبت قوتي من غدر السنين ومن طمع الناس والأمم الحسودة . ولكنني اعبر اليوم على طريقتي الخاصة عن هذا العنفوان الذي يمنحني القوة وعدم الاستسلام”.



وأضافت: “كما وأحب في هذه المناسبة تعزية كل من فقد غالي ومن جروحاته تركت اثرا قد لا تمحيه السنين . احمد الله اني ما زلت قوية وجروحاتي الجسدية والنفسية والمعنوية خفت شوي من وقت الفاجعة.. نعم فقدت والدي في اول يوم ثورة، والبنوك حجزت فلوسي كجميع اللبنانيين والانفجار دمر جزء كبير من جنى عمري ولكن الحمدالله على نعمة الصحة وعلى عمر جديد انكتبلنا والمادة لا تعني لنا شيئا قد يوقفنا وينهي أحلامنا ويدمرنا ورح ضل أتصور على طريقتي”.

وقد اثارت صور دومينيك حوراني غضب متابعيها حيث علقت احداهن كاتبة: “شهيدة اي اللي شهيدة حية انتي عارفة يعني اي شهادة اصلا استغفر الله بجد ليه نلزق في الدين بالطريقة دي ” فيما قالت اخرى: “الله حماكي و لسه بتتعري” فيما قال اخر: “مبيين إنك قوية جدا من فتحة قميصك قوتك ”.