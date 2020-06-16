كونك أحد الفنانين أو المشاهير فجميع تفاصيل حياتك ليست ملكاً لك وحدك، فغالباً ما تكون حياة الفنان تحت الأضواء من قبل محبيه ومتابعيه، اللذين يهتمون كثيراً بمعرفة الأمور الحياتيه للفنان حتى الخاص منها، وتعد ديانة النجم المفضل وأسمه الحقيقي أحد أبرز اهتمامات المعجبين به، وبعض الأحيان تكون تلك الديانات مختلفة وبعض الأسماء غير متوقعة، حيث يفضّل بعض من الفنانين عدم الإعلان عن دياناتهم أو أسمائهم قبل الشهرة.

علي عكس بعض الفنانين الذين فضّلوا الإعلان عن ديانتهم، كالفنانة اللبنانية “نانسي عجرم” حيث أعلنت عن ديانتها لأول مرة في العام 2016، من خلال برنامج “هيدا حكي” الذي كان يُعرض علي شاشة mtv اللبنانية، فعندما سألها الفنان “عادل كرم” عن ديانتها وديانة زوجها الدكتور فادي الهاشم الذي تزوجت منه زواجاً مدنياً فأجابت “: أن زوجها ماروني وهي روم” .

والفيديو التالي سوف يعرض لكم بالتفصيل ديانات بعض الفنانين العرب وأسمائهم الحقيقيه قبل الدخول إلي عالم الفن .