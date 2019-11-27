ديانا حداد برفقة ابنتيها.. شاهدوا كيف أصبحتا شابتين جذابتين!

أحدثت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ضجة كبيرة في أوساط المتابعين بعدما نشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة لها برفقة ابنتيها.

وأذهلت الأخيرتان الجميع بجمالهما حيث رأى المتابعون أنهما أصبحتا شابتين جذابتين. كما تمت المقارنة بين شكليهما وشكل والدتهما.

وتعليقاً على الصورة وجهت رسالة إلى ابنتها ميرا لمناسبة يوم ميلادها وكتبت: “كل عام وانتِ بخير يا نور عيوني يا ماما يا صغيرة البيت اللي عّم تكبر”.

وأضافت: “مبارح كنتِ زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدّي إكبر بدّي ضل صغيرة. قلتلك يا ماما كلنا رح نكبر المهم تضل أرواحنا صغيرة ونقية نلعب ونركض ونستمتع بالحياة ونحب الناس وما نكره. يا كل العمر الله يخليلي ياكي انتِ وأختك وتضلوا منورين حياتي يا حياة الماما انتو. وعقبال الـ 100 يا عيوني والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وأبرزهم الإعلامية السعودية لجين عمران التي علقت: “الله يحفظهم و يحميهم وتفرحي فيهم دائما حبيبتي ويخليك لهم يا أجمل وألطف أم”.