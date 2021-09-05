أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان “عشق ضميان” كلمات نهى نبيل، ألحان فايز السعيد وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترينج حسام كامل. وقد تم التسجيل في استديوهات فايز السعيد – دبي. واستديوهات حسام كامل في دبي.

الأغنية صورتها ديانا على طريقة الفيديوكليب تحت إدارة المخرجة نهلة الفهد التي قدمت فكرة بسيطة لكن جميلة ومختلفة في آن، حيث جمعت فيه مجموعة من الوجوه المعروفة والفنانات وهن: غدير السبتي، شيلاء سبت، نهى نبيل، نور ستارز، مودل روز

أدت ديانا أغنية “عشق ضميان” بأسلوبها المميز خاصة أن هذا اللون الايقاعي يليق بصوتها جدًا، كما استطاع فايز السعيد أن يقدّم توليفة جميلة مع الشاعرة نهى نبيل مرة ثانية وذلك بعدما اجتمعا في السابق بعمل فني بعنوان “حرمت عيني”.

أما مطلع الأغنية: “بعد شروق الشمس والفجر لي بان /أرسلك همومي وأجمل تحية /مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان/ودّي بشوفك والظروف معصيّة/أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان/وحبّك سرى بي من خلية لخلية/متوسدٍ قلبي وروحي والأجفان/كنك ملكت الذات إلا شوية”.



وكانت ديانا حداد قد قالت بعد اطلاق “عشق ضميان”، عبر مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن : “هذه الاغنية اهداء مني لأهل المملكة الغاليين على قلبي ولكل جمهور والغالي واللي بحبوا بكل الوطن العربي”.