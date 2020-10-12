احتفلت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بيوم ميلادها في الأول من هذا الشهر، تشرين الأول (أكتوبر) 2020 وتلقّت على الأثر الكثير من عبارات التهنئة من من متابعيها، الذين تمنّوا لها المزيد من التألق والنجاح في حياتها الشخصية والمهنية.

كذلك رأى الكثيرون أن ديانا ما زالت تحافظ على إطلالة شابة رغم مرور السنين، وهو ما كانت قد ردّت عليه خلال لقاء أُجري معها ضمن برنامج “The Insider بالعربي” الذي يُعرض على شاشة قناة دبي،وكشفت فيه عن عمرها الحقيقي هو 44 عاماً، لافتةً إلى أنها ليست في الستين، ولا تهتم بمسألة العمر أبداً، وأن الروح هي التي تغلب على مظهر الإنسان.

وتحدثت ديانا في اللقاء نفسه عن الحب فقالت إنها تحب نفسها وتحبّ الناس، وبالتالي لا تبدي أي استعداد لقبول الرجل في حياتها أو لعيش حياة الزوجة، مؤكدةً أنها ترفض الزواج حالياً.



