نشرت الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن غضبها من واقعة تعدي شباب على طفل وتعذيبه بطريقة وحشية والتحرش به وتصوير ذلك .

وطالبت ديانا حداد في تغريدتها من الحكومة اللبنانية بإعدام المجرمين المشاركون في هذه الواقعة .

فكتبت قائلة : ” نطالب الحكومة بإعدام المجرمين اللي قاموا بتعذيب الطفل السوري والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره .. وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان ” .

وتابعت : ” بناشد كل الفنانين إخواني بضم صوتهم لصوت الحق والمطالبة بحق الطفل المغتصب .. حسبي الله ونعم الوكيل ” .