حرصت الفنانة الاردنية ديانا كرزون على الاحتفال بعيد استقلال الأردن الـ74 الذي يصادف يوم الاثنين 25 ايار/مايو وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ديانا كرزون في الفيديو بالزي العسكري ووجهت رسالة الى العاهل الاردني وولي عهده قائلة “سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الامير الحسين بن عبدالله، والأسرة الأردنية الهاشمية وكل بيت اردني، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال ٧٤”.

وتابعت “الله يحفظ أردننا في ظل قيادتنا الهاشمية، ولنعبر عن فرحنا وفخرنا خلينا نرفع علمنا، في كل بيت وبكل مكان عشان الأردن دايما راسو بالعالي.. علمنا عزتنا وعلمنا عال”.