أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها تحدثت فيه عن رفضها إعطاء الحرية للعاملة المنزلية، وأنه من الأفضل عدم خروجها وتفاعلها مع المحيط الخارجي.

وقالت ديانا كرزون في مقطع الفيديو الذي تم اقتطاعه من إحدى مقابلاتها التلفزيونية:”عدم إعطاء حرية للخادمة هذا قانون أمي وأنا عم بشوفإنه هو الأحسن، لأنه فعلا بتقل المشاكل وبتقل العلاقات، مجرد ما طلعت من باب البيت وصار عندها علاقات ممكن يلعبوا براسها ،كل شي ممكن يصير مش من راسها من الناس الي برا”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع تصريحات ديانا كرزون، حيث أبدى العديد منهم استنكارهم واستيائهم، وجاء في التعليقات:”للاسف انهم ما يعاملون العاملات كبشر يحسون ويحتاجون يطلعون ويرفهون عن نفسهم، اذا مو مستعده تعطين العاملة مساحتها لا تجيبين وحده ببيتك!!”. وقالت متابعة أخرى:”ترا الخادمة انسان تحتاج اجازة ترفه عن نفسها اما بالنسبة للتحريض من العلاقات لو كنتم محسنين معاملتها لنتفكر بالاساءة ابدا”.

ماعتقد قصدها الحبس بس تقصد انو يطلعون لحالهم مثلا والحريه الزايده مو كويسه — Manar. (@mn19_H) February 16, 2021

في سياق آخر كانت ديانا كرزون كشفت عن حملها بطفلها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري قبل أيام قليلة، حيث عرضت في مقطع فيديو، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة زوجها. أما ما لفت الأنظار فهي صورة بدت فيها وقد وضعت حول عنقها قلادة على شكل امرأة حامل. ورأى الكثير من المتابعين في هذا إعلاناً صريحاً وواضحاً لحملها.