طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، الجمعة، الـ 12 فبراير، أحدث أغنياتها المصورة “هو مين” عبر “يوتيوب” والتي تغزلت بها بزوجها الاعلامي معاذ العمري وهي من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وتصوير حسن فرحات.

في الوقت نفسه يبدو أن كرزون اختارت أن تعلن عن خبر حملها قبل يومين من عيد الحب، فقد نشرت صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل بآخر مشهد من الفيديو الذي نشرته على “يوتيوب”.

وكتبت ديانا على البوست الذي نشرته عبر حسابها بـ”إنستغرام بعضا من كلمات الاغنية والتي تقول” بياخد احساسك بالفطرة، بيجي بلحظة وكل الفكرة، معاه بتضيع.”.

وانهالت المباركات على الفنانة من قبل جمهورها وقاموا بتهنئتها وتمني السلامة والعافية لها، وبأنها ستكون أروع أم، كما شاركت ديانا عددا من المنشورات عبر الستوري الخاص بها، والتي حملت مباركات بشأن حملها.

كذلك أرفقت الفنانة الأردنية أحدث أغانيها بكلمات:” منّ لأَ يْمَلَك السَعَادَة في نَفَّسه فلَنْ يجَدَها في الخارَج ‏لِذَا تَعَلَّمَ كَيفَ تَكَوَّنُ سَعِيَداً فإذا أسعدّت نَفْسَك استطعت إسعاد مَنْ هم مِن حَوِلَك”.