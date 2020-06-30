أجرت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” لقاءا لبرنامج ” The Insider ” تحدثت من خلاله عن موعد زفافها الذي تأجل خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأشارت ديانا كرزون في حديثها إلى إنها حتى الآن لا تعلم متى ستقيم حفل الزفاف فقالت : ” والله أنا مو عارفة أنا عندي أكتر من خيار أتزوج بدون عرس أو أتزوج وبس بفستان ومن غير معازيم أو يكون المعازيم عشرة زي ما بتقول القوانين الموجودة في الأردن ” .

وتابعت : ” يمكن في شهر 9 أو 10 على حسب القوانين تفك على صالات العرس في الأردن ” .

يذكر أن الفنانة ديانا كرزون كانت قد أعلنت ارتباطها بالإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” في شهر فبراير الماضي .