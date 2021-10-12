نشرت الفنانة الاردنية ديانا كرزون مقطع فيديو من جنازة والد زوجها الاعلامي معاذ العمري وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت ديانا كرزون على الفيديو كاتبة: “عصام العمري في ذمة الله الله يبرد قلبك ياحبيبي ويصبرك ويقويك بعرف انها مش سهله عليك ”.

وكانت قد أعلنت ” ديانا كرزون ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة الإعلامي الأردني ” عصام العمري ” والد زوجها الإعلامي ” معاذ العمري ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

كما نعى معاذ العمري وفاة والده في منشور له عبر حسابه على إنستجرام والذي تضمن صورة للفقيد وكتب في تعليقه عليها : ” والدي الإعلامي عصام العمري في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .