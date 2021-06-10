نشرت الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام صورة جديدة لها مواطنها اللاعب محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي وذلك بعد ثلاثة ايام على مشاركتها صورة مشابهة.

وعلقت ديانا هشام على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بالقول “من دواعي سروري ان التقي شخص اسطوري ومتواضع”.

وكانت ديانا هشام قد نشرت صورة مماثلة منذ ثلاثة ايام خلال تواجدها في مدينة العلمين الجديدة، لقضاء الإجازة هناك وعلقت عليها كاتبة: “لي الشرف”.

كما نشرت الإعلامية الرياضية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، صورة تجمعها بـ محمد صلاح، موضحة أنها استقرت مع أسرتها والفنانة ديانا هشام، في منتجع يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ويبعُد مسافة 23 كيلومترًا عن “مطار العلمين الدولي”.

ويتواجد محمد صلاح، خلال الأيام الجارية في مصر، لقضاء العطلة الصيفية، بعدما انتهت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» التي توج بلقبها مانشستر سيتي، وحل فيها ليفربول ثالثًا بجدول الترتيب.