أثارت الممثلة السورية ​ديما بياعة​ الجدل مجدداً حول إنفصالها عن زوجها ​أحمد الحلو​، وذلك بعد نشرها صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وتعليق مثير، تحدثت فيه عن الفشل والخسارة في الحياة.

وقالت:” هذه الحياة، لن تتعافى دون ان تتألم، ولن تتعلم دون ان تخطئ، ولن تنجح دون ان تفشل، ولن تحب دون ان تفقد”.

هذا الأمر جعل المتابعين يطرحون الأسئلة مجدداً حول حقيقة إنفصالها وكان من بين التعليقات “ديماااا لاتنفصلي والله اشوف بعيون احمد حبه لك حرام والله جد بموت قهر”، ” اي واضح اطلقة من احمد”، ” والله احمد بيجنن واخلاقو مبينة بكل مقابلاتو وهاادء كتير بس انتي وش الفقر كل مرة تكسري الجرة وتخسري الميات لسى اسمو عاصبعك وبقلبك شكلك بتحبيه”، ” ليش بطلتي تتصوري انتي وجوزك احمد طلقتو يعني”، ” اتمنى انك ماتفارقت مع احمد ..من الجزائر بحبك”، ” تطلقتي من أحمد جاوبيني بليز”، ” بدون احمد صرتي أحلى”.

ويأتي هذا الأمر، بعد الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية حول هذا الموضوع، وذلك بسبب تعليق مسيء كتبته بياعة على صورة ظهر فيها الحلو مع صديق وصديقة له، وهو الامر الذي أوضحته بياعة ونفته تماماً، إلا أن المتابعين لاحظوا حذفها لكل الصور التي تجمعها بزوجها وألغت متابعته أيضاً.





