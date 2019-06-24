ديما بياعة ترقص بجرأة مع زوجها.. شاهدوا إندهاش باسم ياخور

احدثت الممثلة السورية ديما بياعة حالة من التساؤلات من خلال رقصتها مع زوجها المغربي احمد الحلو في احد البرامج التلفزيونية الذي يقدمه باسم ياخور، حيث اعتبرت حركاتها مثيرة، وانقسم الجمهور بين من انتقدها ومن دافع عن حريتها الشخصية.



