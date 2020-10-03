أثارت الفنانة السورية ديما بياعة تساؤلات جمهورها واستغرابهم بعدما تداول صورة نشرها زوجها أحمد الحلو عبر حسابه على إنستغرام وعلقت عليها بطريقة غريبة.

وفي التفاصيل، فإن أحمد الحلو نشر صورة تجمعه مع صديقه وصديقته، لتعلّق عليها بياعة بـ “تفووو”، لكن فيما بعد حذف الحلو هذه الصورة، وهذا ما جعل متابعون يتكهنون أن الفنانة وزوجها يعيشان حاليا علاقة متزعزعة، وغير مستقرة، على خلاف ما يظهران عليه من حب كبير.

وذهب البعض للحديث عن انفصال الفنانة وزوجها بعد حذف ديمة بياعة كافة صورها التي تجمعهما من حسابها على “إنستغرام”، ثم قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض.

وبمراجعة حسابات كل من ديما بياعة واحمد الحلو على انستغرام، فقد نشر كل منهم صورة منفردة وبينما قامت ديما بإيقاف خاصية التعليقات فقد وجه المتابعون عدد من الاسئلة مثل “شو عامل لديما لك والله حرام عليكم ارحموها لهالمرا بقا ” و “ضيعان ديمه فيك احسن منك.”

يذكر ان ديما بياعة هي طليقة الفنان السوري الذي انفصلت عنه عام 2012 وتزوجت في نهاية العام نفسه من رجل الاعمال المغربي احمد الحلو.