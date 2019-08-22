ديما صادق تهاجم ريهام سعيد: ” انت وجودك عار على البشر”

تعرضت الاعلامية المصرية ريهام سعيد لموجة كبيرة من الانتقادات عقب الحلقة الاخيرة من برنامجها “صبايا”، على شاشة الحياة، مساء الأربعاء، والذي وصفت فيه اصحاب الوزن الزائد بأنهم عبء على عائلاتهم وعلى الدولة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لريهام سعيد ظهرت فيه وهي تقول: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، وتابعت: “منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.

وأثنت ريهام سعيد على مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهة السمنة، وقالت: “مبسوطة إن عندنا رئيس لديه وعي إنه يقول للشعب خِس، والكوميكس اللي ظهرت على ذلك جهل، لأنه من الحاجات الأساسية إن الشعب يكون متحضر وصحته كويسة وغير مصاب بالسمنة”.

وقد علقت الاعلامية اللبنانية ديما صادق على كلام ريهام سعيد عبر حسابها على تويتر قائلة: “هايدا الكائن شو ؟؟؟ و لك هاي كيف تاركينها التلفزيونات ؟ ” الناس التخينة عبء على أهاليها و على الدولة ” !!! هيك قالت حرفيا. لك انت وجودك عار على البشر ، انت وجودك أكبر دليل على اننا عايشين بمجتمعات فاسدة و منهارة و ناخرها العفن . لك انت تجسيد للفساد !”.