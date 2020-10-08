بعد الإعلان عن عرض “الهيبة الردّ” قريباً، يحرص نجوم العمل على الترويج للمسلسل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الممثلة السورية ديما قندلفت مقطع فيديو قصيراً بدت فيه بشخصية قوية وشوّقت الجمهور لدورها الجديد في المسلسل، حيث كشفت أنها ستلعب شخصية “رانيا عمران”، وستكون قريبة “ناهد عمران”، الشخصية التي تقدّمها النجمة منى واصف، ما رفع منسوب التشويق لدى الجمهور.

وعلّقت ديما على المقطع قائلةً: “رانيا عمران في “الهيبة” الرد لمخرجه سامر برقاوي، ابتداءً من 1 تشرين الثاني”.

بدوره، علّق النجم تيم حسن على تغريدة ديما، قائلاً: “منورة سما الهيبة يا ديمة”. لتردّ عليه: “تيم الغالي سما الهيبة ما بتنوّر إلا بوجودك”.

وكان تيم حسن قد أحدث ضجة كبيرة بإعلانه عن عرض الجزء الأخير من المسلسل قبل شهر رمضان المقبل من خلال نشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه في “انستغرام”، موضحاً أن واحد تشرين الثاني (نوفمبر) هو موعد عرض العمل. ومن المقرّر أن يُعرض العمل على منصة “شاهد vip” قبل عرضه على شاشة “mbc”، وعدد من المحطات الفضائية.

يُذكر أن قندلفت انضمت الى الجزء الرابع والأخير من مسلسل “الهيبة”، وستجسّد فيه دوراً انتقامياً، وهو دور ابنة خال جبل شيخ الجبل،”جمال” الذي قُتل في نهاية الجزء الثالث على يد “الشايب”.