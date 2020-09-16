شاركت الممثلة السورية ​ديمة الجندي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة، لم يعتاد عليها الجمهور من قبل.

وبدت الجندي في الصورة بإطلالة كاجوال، مرتديةً بنطال جينز، وتوب مكشوف، مع جاكيت باللون الأسود، فيما كان لافتاً ظهور حمالة صدرها.

وعمدت الجندي إلى حجب التعليقات عن الصورة، وذلك تجنباً منها لأي تعليقات مسيئة أو إنتقادات لإطلالتها هذه.

ولاحظ بعض المتابعين، إلى أن هذه الصورة ليست من جلسة تصوير جديدة خضعت لها الجندي، بل إنها تعود للعام الماضي وتحديداً في دبي.







