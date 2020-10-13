شاركت الممثلة السورية ​ديمة الجندي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أجواء الإحتفال بزفاف شقيقتها يارا.

ونشرت عدداً من الصور التي ظهرت في إحداها برفقة العروسين وإبنتها التي ظهرت ترتدي فستاناً أسود، وصور أخرى للعروسين.

وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه:”ألف مبروك يا روحي انتوا التنين، الله يهنيكون و يسعدكون يا رب”.

يشار إلى أن يارا هي أصغر شقيقات ديمة، ولديها أيضاً شقيقتين هما لانا وداليا.

ومن ناحية أخرى، كانت شاركت الجندي مؤخراً المتابعين، صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة، لم يعتاد عليها الجمهور من قبل.

وبدت الجندي في الصورة بإطلالة كاجوال، مرتديةً بنطال جينز، وتوب مكشوف، مع جاكيت باللون الأسود، فيما كان لافتاً ظهور حمالة صدرها.

















