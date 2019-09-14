ديمة الجندي: رفضت فيلم عالمي بسبب قبلة غرامية!

أكدت الممثلة السورية ​ديمة الجندي​ أنها ترفض الظهور بأدوار العري ولو كان ثمن المشاركة في العمل يفوق الـ2 مليون دولار.

وكشفت الجندي خلال حلولها ضيفة على برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الممثل ​باسم ياخور​ أنها رفضت فيلم عالمي كان سيجمعها مع الممثل العالمي آدم ساندلر بسبب وجود مشهد يتضمن قبلة غرامية.

واشارت الجندي الى انها ترفض هكذا أدوار قبل طلاقها من المخرج السوري فراس دهني وبعد طلاقها منه، مؤكدة انها الجمهور يحبها كما هي ولن تغير موقفها من هذا الأمر مهما كان الثمن.