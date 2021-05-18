حسمت الفنانة السورية ديمة بياعة الجدل الحاصل حول حملها بمولود جديد من زوجها المغربي أحمد الحلو، نافية هذا الكلام نفياً قاطعاً.

وأوضحت ديمة في لقاء تلفزيوني أن الصورة التي ظهرت فيها وهي تضع يديها على بطنها كانت عفوية ولم تتقصّد بها الإعلان عن حملها، كما اعتقد البعض. كما عبّرت عن أمنيتها بأن يرزقها الله بابنتين، نظراً لحبّها الشديد للبنات، خاصة أن لديها ولدين “ورد” و”فهد” من زوجها الأول النجم السوري تيم حسن.

وكشفت ديمة أيضاً عن جنسيتها الحقيقية، مؤكدةً أنها وجميع إخوتها يحملون الجنسية المصرية، لأن والدها مصري من أصل فلسطيني.

وفي الشأن الفني، عبّرت ديمة بياعة عن سعادتها بمشاركتها في الدراما المصرية من خلال مسلسل “فارس بلا جواز”، لافتةً الى أنها رفضت الكثير من الأعمال التي عُرضت عليها من مصر، ولذلك تأخّر ظهورها في الأعمال المصرية، فهي تبحث دائماً عن الدور القوي، وتريد تجسيد دور فتاة سورية تعيش في مصر.

ديمة بياعة