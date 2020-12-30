تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة السورية ديمة قندلفت من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، تزامناً مع ختام عام 2020. وظهرت الفنانة السورية بلوك جديد وإطلالة مختلفة، حيث بدت بشفاه منفوخة ورموش طويلة وتسريحة شعر “شنيون”، لافتة الأنظار بكثافة الكحل حول العين وسمك الحواجب.

وتم تداول الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “أنجلينا جولي الدراما السورية”، مما عرضها لبعض الانتقادات والسخرية لكون البعض لم يوافقهم الرأي بهذا التشبيه معتبرين أن أنجلينا جولي أسطورة ولا يجوز مقارنة أحد بها. وكان من بين التعليقات “أنجلينا جولي بعد ما شافت الخبر انتحرت”، “من وين عملتوها أنجلينا جولي مو شايفين كيف الكحلة شاحطة لفوق ومشحورة”، “لما تشتري أنجلينا جولي بعرض “، “كلهم صايرين بيشبهوا بعض ما عرفت أنها ديمة إلا من الكومنتات”، ” ما تعرف أنجلينا أنكن مشبيهنا الها لتجيها جلطة”، “حاطة آيلاينر بالجملة على عيونها”. كما اعتبر بعضهم أن ملامح ديمة في هذه الإطلالة تميل أكثر للفنانة الإماراتية أحلام.

فيما تغزل البعض الأخر بجمال الفنانة السورية، معتبرين أن فنانتهم أجمل قلباً وقالباً وكان من تعليقاتهم، “بتجنن مو شرط تكون أنجلينا جولي لتكون حلوة، بيكفي أنو تمثيلا حلو”، “بتجنن شو عملت وبيلبقلا”، “يعني شطورة وحلوة ودمها خفيف وتمثيلا حلو، مو ضروري تكون أنجلينا، يعني ديمة وخلص”.

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