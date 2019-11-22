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ديمي لوفاتو حامل بطفلها الأول؟!

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ديمي لوفاتو

ديمي لوفاتو

نشرت الفنانة العالمية ​ديمي لوفاتو​ صورة لها بدت خلالها ان ببطن منتفخ وكأنها حامل ما سبب صدمة لمحبيها ومتابعيها خصوصا انها أعلنت عن دخولها في علاقة جديدة منذ فترة قصيرة جدا.

علقت على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، قائلة: حقيقة او كذب؟ لترفقه مع هاشتاغ اسم مسلسل Will and Grace الذي ستلعب فيه شخصية جيني التي ستكون حامل ضمن اطار احداث المسلسل ما يعني ان ديمي لا تنتظر طفلها الاول لا بل تتحضر لدورها في عملها الجديد الذي سيبصر النور قريباً.

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Real or fake? 🤰🏻😝 #WillandGrace #MeetJenny

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on

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