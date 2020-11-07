تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من جلسة تصوير للفنانة دينا الشربيني وهي بفستان الزفاف الأبيض، وتساءل المتابعون عن مصدرها، وسط شائعات عن زواجها مؤخرا من النجم عمرو دياب في حفل خاص.

بعد البحث والتدقيق تبين أن سر الصورة بفستان الزفاف لم يكن من حفل زفافها السري كما روج البعض، وإنما من كواليس تصوير مسلسلها الأخير “لعبة النسيان” وسبب ظهورها الآن، هو محاولة الطفلة تمارا الجندي الترويج لموهبتها بنشر صور من مشاركتها في المسلسل، لتذكير صناع الدراما بنفسها قبل الانتهاء من اختيار النجوم المشاركين في موسم دراما رمضان 2021.

دينا الشربيني بفستان الزفاف

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر مشاركة الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبد العزيز و يشاركهما البطولة ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية خلال الأسابيع الماضية، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربيني.

ويجسد كريم دور مقدم برامج تلفزيونية، يقع في مشكلات مع زوجته بسبب انشغاله الدائم في عمله، وتطلب منه زوجته الطلاق ويرفض ذلك لحين مقابلة دينا الشربيني التي يقع في حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

وانتهت الفنانة دينا الشربيني من تصوير نصف مشاهدها فى “فيلم ثانية واحدة”، الذى يخرجه أكرم فريد، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم جار الإستقرار عليهم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت.