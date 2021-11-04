رغم ما أشيع عن خلاف دار بينهما، نشر الفنان المصري حسن أبوالروس مقطع فيديو جمعه بمواطنته الفنانة دينا الشربيني. وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت دينا الشربيني في الفيديو بإطلالة جريئة مكشوفة البطن، وقدمت وصلة رقص على أنغام أغنيتها مع الفنان حسن أبوالروس، “فلتت مني”.

وعلق أبو الروس على الفيديو كاتبا: “فلتت مننا خالص إمبارح”.

يذكر أن “فلتت مني” أصدرها الفنان حسن أبوالروس، عبر قناته في “يوتيوب”، مع الفنانة دينا الشربيني، واستغلا وجودهما في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة للترويج لها.

فلتت مني” قدمت الفنانة دينا الشربيني في عالم الغناء لأول مرة من كلمات حسن أبوالروس، وألحان وتوزيع ديزل وإخراج على أبوطالب وتوزيع شركة “ديجيتال ساوند”، وتم تصويرها وسط البحر فى مدينة الجونة، وقدم أبوالروس لونًا غنائيًا مميزًا أطلق عليه “ديسكو شعبي”.