رغم الضجة المثارة بسبب الخلاف القائم بينها وبين النجم عمرو دياب، تواصل النجمة دينا الشربيني تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “قصر النيل”، وقد حرصت على تجاهل كل هذه الضجة وتوجهت الى لبنان لاستكمال التصوير، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية “الستوريز” بصورة من على شرفة الفندق الذي تقيم فيه ببيروت وعبّرت عن سعادتها بوجودها هناك.

كذلك نشرت دينا صورة تجمعها بالنجم المصري عمرو يوسف، وعبّرت عن سعادتها والامتنان من العمل معه، وكتبت على الصورة: “دائماً يكون العمل ممتع مع صديقي عمرو يوسف”.

وتجسد الشربيني في المسلسل دور فتاة أرستقراطية خلال فترة الستينيات، وقد استقر المخرج خالد مرعي على فريق العمل، ويشارك الشربيني في بطولته عدد من النجوم من بينهم: ريهام عبدالغفور، وصلاح عبدالله، وصبري فواز، ومحمود البزاوي، وأحمد خالد صالح.