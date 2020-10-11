حرصت الفنانة المصرية دينا الشربيني على الاحتفال بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب الـ 59 من خلال حسابها انستغرام بطريقة مميزة مليئة بالمشاعر وكلمات الغزل،

فقد نشرت دينا الشربيني مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، تضمن صورا عديدة تجمع الثنائي معاً، أغلبها ينشر للمرة الأولي، وذلك على انغام اغنية “اماكن السهر”.

وعلقت دينا الشربيني علي الفيديو كاتبة : “أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق، لطيف ، قوي ، متواضع ، شجاع، لديك حقًا كل شيء، عيد ميلاد سعيد”.

وما ان نشرت الفيديو حتى انهالت عليها التعليقات من جانب المهنئين للهضبة بمناسبة عيد ميلاده،

وقد شكلت الصور التي نشرتها دينا الشربيني مفاجأة لجمهور الفنانين حيث بدا ان علاقتهما من مدة اكثر مما يعتقد الكثيرون حيث كتب احد المتابعين: “دانتوا مع بعض من زمان وإحنا فى الكنافة ربنا يسعدكم ” .