سوف تعلن الممثلة المصرية دينا الشربيني قريباً عن علاقتها بنجم عربي معروف لمكايدة حبيبها السابق الفنان المصري عمرو دياب الذي منذ انفصاله عنها ظهر مع أكثر من شابة وانتشرت العديد من الأخبار حول علاقاته الخاصة ببعضهن .
دينا الشربيني ربما وافقت على عرض النجم العربي الذي عبر عن رغبته بالزواج منها ويتردد أن هذا العرض هو طُعم للتقرب منها كونه متزوج و من المستبعد أن يتزوج للمرة الثانية نتيجة خلفيات تتعلق بوضعه الاجتماعي في بلده .
سوف تعلن الممثلة المصرية دينا الشربيني قريباً عن علاقتها بنجم عربي معروف لمكايدة حبيبها السابق الفنان المصري عمرو دياب الذي منذ انفصاله عنها ظهر مع أكثر من شابة وانتشرت العديد من الأخبار حول علاقاته الخاصة ببعضهن .