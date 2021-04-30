​سوف تعلن الممثلة المصرية ​دينا الشربيني قريباً عن علاقتها بنجم عربي معروف لمكايدة حبيبها السابق الفنان المصري ​عمرو دياب​ الذي منذ انفصاله عنها ظهر مع أكثر من شابة وانتشرت العديد من الأخبار حول علاقاته الخاصة ببعضهن .

دينا الشربيني ربما وافقت على عرض النجم العربي الذي عبر عن رغبته بالزواج منها ويتردد أن هذا العرض هو طُعم للتقرب منها كونه متزوج و من المستبعد أن يتزوج للمرة الثانية نتيجة خلفيات تتعلق بوضعه الاجتماعي في بلده .





