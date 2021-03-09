دأبت الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال الفترة الماضية على نشر فيديوهات لها من الجيم، تظهر فيها وهي ترفع الاثقال في تدريبات شاقة، وهو ما دفع عدداً من متابعيها للتفاعل معها بعفوية وتشجيعها، إلا أن هناك آخرين يشككون في قدراتها ويعتبرون أن الأثقال التي ترفعها غير حقيقية.

ورداً على المشكّكين في حقيقة الأوزان التي ترفعها، قالت الشربيني في تصريحاتها لبرنامج “ET بالعربي”، إنها لن تُتعب نفسها بالذهاب الى الجيم كي تحمل أوزاناً خفيفة، والأوزان التي ترفعها حقيقية، وإذا علمت كم تبلغ من الكيلوغرامات فستشعر بالصدمة.

وأشارت إلى أنها تحبّ الرياضة ومارست العديد من الرياضات مثل الملاكمة والاسكواش مع عمرو منسي، إلى جانب حرصها على الذهاب الى الجيم، ولكن بحكم التصوير تضطر للتوقف فترة ثم تعود مجدداً، وتؤكد أنها وجدت في رفع الأثقال ضالتها، وأحيانا تتدرّب قبل التصوير.

وكشفت الشربيني عن سر ابتسامتها الدائمة مؤكدةً أنها لا تحب النكد، وأن الإنسان لا بد من أن يشكر الله على صحته وأهله وحب الناس له وألاّ ينظر إلى ما ينقصه، وقالت: “مبحبش أتضايق كتير أكيد ساعات الواحد بيضايق مبقاش إنسانة لكن أنا أعطي الزعل وقته وحجمه، لكن لا أحب التطويل فيه، لأن الدنيا مش مستاهلة .. بجد ربنا جميل أوي هو أحن من أي حد في الدنيا مش بيسيب حد زعلان زعل وحش، إحنا اللي بإدينا نبسط نفسنا وبإدينا نزعل نفسنا”.