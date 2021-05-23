أثارت إحدى الفتيات بحفل الزفاف الذي أحياه أمس الهضبة عمرو دياب في مدينة الجونة ضجة كبيرة نظرا لتشابُهها مع الفنانة “دينا الشربيني“، وانتشرت الصورة خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظن عدد كبير أن دينا وعمرو في طريقهم للصلح ولكن في حقيقة الامر لم تحضر دينا الشربيني حفل الزفاف من الأساس.

وتسببت تلك الفتاة التي كانت تتواجد بجوار مسرح الحفل وقريبة من عمرو دياب في حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسائلوا هل هي دينا الشربيني؟ أم فتاة أخرى تُشبهها وفي النهاية تبين أنها فعلا شبيها لها وليست الفنانة نفسها.

شبيهة دينا الشربيني بجوار مسرح عمرو دياب

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وأثار حفل الزفاف بالأمس حالة من الجدل بسبب حضور كوكبة من نجوم الفن للحفل في نفس يوم وفاة الفنان سمير غانم، فهم لم يكتفوا بالحضور فقط بل قاموا بالرقص على أغاني عمرو دياب الأمر الذى جعل الجمهور يهاجمهم بسبب عدم مراعاة مشاعر أبناء وزوجة النجم الراحل.

من ناحية أخرى يجهز الهضبة لأغنية جديدة يطلقها خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل وهي الأغنية التي نشر صورة من كواليسها رفقة الموزع نادر حمدي دون الإعلان عن اسمها.

يُذكر أن آخر أغاني عمرو دياب «الدنيا الحلوة» التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني “مسلسل قصر النيل” الذي يشارك في بطولته كل من أحمد مجدي وريهام عبدالغفور ومحمد محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وصبري فواز وسامي مغوري ونبيل عيسى وعمر السعيد وأحمد خالد صالح ومن تأأيف محمد سليمان.

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