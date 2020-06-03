شاركت الفنانة المصرية “دينا الشربيني” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً بعدسة المصور “كريم نور” وهو المصور الخاص بالفنان المصري عمرو دياب .

حيث ظهرت دينا بإطلالة صيفية جذابة فأطلت بجاكيت بليزر باللون الوردي الناعم ونسقته مع بلوزة بيضاء فضفاضة وشورت أبيض قصير، وتزينت بأقراط دائرية ذهبية و بشكل انسيابي بسيط أسدلت شعرها الناعم الذي غيرت لونه من الذهبي إلي البنى الداكن .

يُذكر أن الفنانة “دينا الشربينى” قد كشفت مؤخراً لبرنامج “مين يكون” الذي يُعرض على شاشة أم بي سي، عن حالتها الصحية عقب مخالطتها للفنانة رجاء الجداوي، التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق، وذلك بسبب عملهما سوياً في مسلسل “لعبة النسيان”،الذي تم عرضه ضمن الموسم الرمضانى 2020. حيث طمأنت دينا الجمهور موضحة أنها أجرت تحاليل طبية أظهرت سلبية إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها منزليًا، وقامت بتطبيق كافة التحذيرات التي وجهتها وزارة الصحة.