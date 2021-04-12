أثارت كل من الفنانتين المصريتيين شيرين رضا ودينا الشربيني حيرة الجمهور حولهن، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما شاركت الأولى متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو مدته بضعة ثواني.

ووجهت شيرين رضا خلال الفيديو سؤال لدينا الشربيني قائلة لها: «دينا تقولي ولا أقول أنا؟».

وسرعان ما ردت دينا الشربيني، على شيرين رضا، في مقطع فيديو هي الأخرى، عبر حسابها بتطبيق «انستجرام»، قائلة: «لا يا شيرين لما أجي هفهمك مش قدام الناس».

سخرية كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعيمن قبل عدد من نشطاء السوشيال ميديا، معلقين على الرسالة الغامضة بين كل من الفنانتين، والتي ربطها البعض بشكل ساخر بالفنان عمرو دياب.

وجاء من بين التعليقات، «أيوة يعنى حد فيهم قال ولا هنقعد نستنى جنب عمرو دياب؟»، «واحنا مستنيين جنب عمرو دياب»، «لو جيبتوا سيرة عمرو والله ما يحصل خير».