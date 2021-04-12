طرح الفنان المصري رامز جلال البرومو الأول لبرنامجه الجديد “رامز عقله طار” اليوم، مشوقا الجمهور لمقالبه الجديدة والمرعبة في موسم رمضان 2021 كاشفا عن قائمة ضحايا هذا الموسم.

وشوق رامز جلال الجمهور لمقالبه الجديدة، ووعدهم بالوصول لأقصى حدود الرعب والمخاطر في المقالب الجديدة له في البرنامج، وكشف عن ملامح المقلب في البرومو.

أما أبرز ضحايا برنامج “رامز عقله طار” فيبدو من البرومو أن ضحايا رامز جلال يتعرضون لحادث تعطل أثناء ركوبهم الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، قبل أن ينقلوا إلى طائرة من أجل انقاذهم ولكنهم يسقطون من الطائرة في الماء،

وتفاعل الجمهور مع الفكرة الجديدة لرامز جلال في المقالب ووصفها البعض بالخطيرة والمرعبة وشوق الجمهور لرد فعل النجوم وضحايا المقالب في البرنامج، وعرض أجزاء منها بانهيار بعضهم وبكاء البعض الآخر وتعرضه للضرب والسباب من آخرين.

وكشف برومو برنامج “رامز عقله طار” على قائمة ضحايا المقالب وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.