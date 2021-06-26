خرجت الفنانة والراقصة المصرية ” دينا ” للتعليق على قضية الاغتصاب الزوجي والتي أثير الجدل حولها مؤخرا بعد إتهام ” ندى عادل ” طليقة الفنان ” تميم يونس ” بتعرضها للاغتصاب الزوجي اثناء فترة زواجهما .

وأشارت دينا في تصريحات صحفية إلى أن الحديث في مثل هذه الموضوعات وأسرار العلاقة بين الزوجين لا يصح أن يتم الحديث عنها على الملأ وأمام المجتمع وأنها ضد من يقوم بذلك .

فقالت : ” أنا ضد خروج أي امرأة عبر السوشيال ميديا للحديث عن أسرار علاقتها الزوجية والحديث عن مثل هذه المشاكل على الملأ .. اللي جوه أوضة النوم عيب نخرجه برا .. دي أخلاق ” .

وتابعت دينا : ” اللي بيحصل بين الزوج وزوجته لا يصح أن يكون حديث الناس .. المنطق بيقول لو الست عندها مشكلة في علاقتها الزوجية الخاصة تتكلم مع أهلها وأسرته لكن لا تكشف أسرار بيتها في فيديوهات أمام الجميع ” .

وأضافت : ” لا يوجد ما يسمى اغتصاب زوجي وهناك ما يسمى بالرضا لأنها زوجته وقاعدين مع بعض في البيت يجب أن يكون هناك ألفة ومحبة واحترام بينهما ” .