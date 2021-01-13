عبّرت الراقصة المصرية دينا عن صدمتها من ردة فعل الشيخ ​خالد الجندي​، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتنمره عليها في برنامجه “لعلهم يفقهون”.

وقالت دينا في حديثها لصحيفة “الوطن” المصرية أنه وصفها “الراقصة الخنفاء”، وتساءلت: “هل هذا الوصف ليس تنمراً يا شيخ خالد؟ نسيت ولا إيه؟”.

وأضافت: “لا أنكر شعوري بالضيق بعد هذا الوصف، خاصة أنني لم أتعرض له بسوء كي يهاجمني ويقول عني: الراقصة المشهورة اللي بصوتها الأخنف اللي عاوزة تعلم رقص”.

من جانبه، استنكر الشيخ خالد الجندي، اتهام دينا له بالتنمر عليها مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: “إذا زعمت ذلك القول فهي كاذبة”.





