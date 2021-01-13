عبّرت الراقصة المصرية دينا عن صدمتها من ردة فعل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتنمره عليها في برنامجه “لعلهم يفقهون”.
وقالت دينا في حديثها لصحيفة “الوطن” المصرية أنه وصفها “الراقصة الخنفاء”، وتساءلت: “هل هذا الوصف ليس تنمراً يا شيخ خالد؟ نسيت ولا إيه؟”.
وأضافت: “لا أنكر شعوري بالضيق بعد هذا الوصف، خاصة أنني لم أتعرض له بسوء كي يهاجمني ويقول عني: الراقصة المشهورة اللي بصوتها الأخنف اللي عاوزة تعلم رقص”.
من جانبه، استنكر الشيخ خالد الجندي، اتهام دينا له بالتنمر عليها مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: “إذا زعمت ذلك القول فهي كاذبة”.
عبّرت الراقصة المصرية دينا عن صدمتها من ردة فعل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتنمره عليها في برنامجه “لعلهم يفقهون”.