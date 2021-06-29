ردت الراقصة المصرية “دينا” على الأخبار المتداولة بشأن خضوعها لعمليات التجميل، بعد التغيير الواضح الذي ظهر على ملامحها بأحدث ظهور لها، ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الخامسة التي تنتهي فعالياته الثلاثاء المقبل.

دينا ظهرت بملامح شبابية ومختلفة، ما دفع المتابعون لتأكيد خضوعها لعمية تجميل، قبل أن ترد من خلال تصريحات صحافية: “لم أخضع لأي عملية تجميل كما أشيع مؤخرًا، ولكن كل ما في الأمر أنني قررت الاهتمام بصحتي، والابتعاد عن بعض العادات التي كانت تأثر سلبيا على الشكل الخارجي، واتباع أخرى صحية”.

وأضافت دينا: أن من ضمن هذه العادات هي توقفها عن تدخين السجائر تماما منذ عدة شهور، وبينت: “من المعروف طبيًا أن السجائر تتسبب في مشاكل صحية عديدة، ومنها تأثيرها على البشرة والإسمرار تحت العينين، إضافة إلى أنني أتبع حاليا نظاما غذائيا صحيا تحت إشراف طبيب تغذية، فلم أكن أهتم بكل ما سبق في الماضي، وبالتالي أثر هذا على المظهر الخارجي من نضارة البشرة وإشراقتها وأيضا أشعر أن كل هذا له تأثيرا على صحتي وليس فقط المظهر الخارجي”.

وتابعت الراقصة المصرية، أن سبب اتخاذها هذه الخطوات الإيجابية، هو إصابتها بفيروس كورونا سابقًا، والذي جعلها تتبع نظامًا صحيًا إلى جانب الأدوية التي كانت تتناولها، حتى تعافيها تمامًا منذ عدة شهور، وشجعها ذلك أيضًا على التوقف عن التدخين، واستمرارها بعد ذلك.

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هذا وتظهر الفنانة دينا فى دور راقصة مطلقة وصديقة هند صبري خلال أحداث “مسلسل البحث عن علا“، الذى انتهت من تصويره الأسابيع الماضية، ومقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج، ويرصد العمل من خلال شخصية علا عبد الصبور التي تجسدها هند صبري التغييرات اإاجتماعية التى طرأت فى الـ10 السنوات الأخيرة.

ويستكشف المسلسل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل “البحث عن علا” بطولة هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

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