قالت الفنانة دينا إنها حفرت اسمها في مجال الرقص الشرقي، وأصبح لها مدرستها الخاصة، ولا توجد منافسة بينها وبين أي راقصة على الساحة حاليًا.

وأضافت دينا أنها نجحت في أن تحفر اسمها في عالم الرقص الشرقي، وبات لها مدرسة خاصة في المجال، مؤكدة أنه لا يوجد منافس لها على الساحة حاليًا.

توفيق دينا بين الرقص والتمثيل نعمة من الله

وأكدت أنها مستمرة في التمثيل ولن ترفض الأدوار التي تعرض عليها، مشيرة إلى أن ذلك لن يؤثر ذلك مسيرتها في الرقص الشرقي، بحسب صحيفة “المصري اليوم” المحلية.

واعتبرت دينا أن قدرتها على التوفيق بين الرقص والتمثيل “نعمة من الله”، معربة عن تقديرها لحب الجمهور لها في كلا المجالين.

أحدث أعمال الفنانة دينا

وتعيش دينا انتعاشة سينمائية، حيث تشارك في بطولة عملين سينمائيين، وهما فيلم «كتف قانوني»، والذى تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو من بطولة هالة صدقى، دينا، بدرية طلبة، كريم عفيفى، رانيا يوسف، شيرين رضا، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد رمزى وإخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم “كتف قانوني”

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

وكشفت دينا عن دورها فى فيلم “كتف قانونى” والذى تقدم فيه دور جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل.

وقالت دينا فى لقاء مع برنامج It’s Show Time عبر قناة cbc : أقدم شخصية جديدة وهو عبارة عن صاحبة كوافير حريمي كانت تعمل في منطقة شعبية وفتحت محل في منطقة المهندسين، فهي شخصية راقية وشعبية”.

وأضافت دينا في تصريحاتها عن العمل المرتقب : وأظهر فى شخصية صديقة هالة صدقى بالعمل مع بدرية طلبة.

فيلم “عادل مش عادل”

كما تشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل»، مع الفنان أحمد الفيشاوى، والذى انتهت من تصويره، إلى جانب كل من شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

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