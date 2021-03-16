نشرت الفنانة المصرية ” دينا فؤاد ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلاله رسالة إلى الحاسدين .

فكتبت دينا فؤاد في منشورها قائلة : ” معلش يا جماعة وأنتوا بتحسدوا على الصور والخروج والنجاح والسفر والشغل واللمة والحب .. ابقوا خدوا بصة كده على خيبتنا وانهزامنا والسواد اللي حوالين عينينا ” .

وتابعت : ” والدكاترة والإرهاق والحاجات اللي خسرناها وبنخسرها يمكن تتقوا الله وتفهموا أن ربنا بيقسم بينا كلنا الحياة بكل عدل ” .

وكتبت دينا فؤاد في تعليقها على المنشور : ” هما ٢٤ قيراط متقسمين بالعدل بينا ” .