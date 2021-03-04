ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بتقرير بثته قناة “NRT” الكردية، هاجمت فيه الفنان العراقي كاظم الساهر، متهمةً إياه بإستغلال عائلة عراقية، كان إقترض منها مبلغاً من المال قبل شهرته ولم يسدده حتى اليوم.

وفي التفاصيل التي عرضتها القناة فإن هذه الحادثة وقعت في قرية عمّرة حيث كان يعمل الساهر مدرساً وتحديداً بين عامي 1979 و1981، وأنه كان يأكل ويشرب على حساب أهل القرية.



كما ذكر التقرير أنّ “الساهر لم يكن وفيّاً معهم ولم يسأل عن أهل القرية ولم يزورهم أو يقدم شيئاً لهم، وهم الذين كانوا أوفياء معه”.

وفي التقرير يتحدث شخص، مشيراً إلى أن الساهر إقترض مبلغاً من المال من والدته ووعدها بأن يعيده ولكن ذلك لم يحصل حتى اليوم، مع العلم أن والدته قد توفيت، وقال “كانت والدتي تقدم المساعدة للساهر واعطته مبلغ مالي قال عندما اعود سأرجع المبلغ ولكنه ذهب ولم يعد ونتمنى ان يعود ويعطينا المبلغ المالي ونكون سعداء بعودته بيننا”.

وقد نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان القطع عبر حسابها على انستغرام مستغربة ان تتم مطالبة الساهر برد الدين بعد كل هذا الوقت قائلة “يخرب بيتكم في احد يطالب مبلغ من ٤٢ سنه . . ناس ماتت و ناس حيت”.

فيما علق ناشطون مدافعون عن حق العائلة بالمطالبة باسترجاع دينهم حيث كتب احدهم “لامو عيب إذا لهم حق لازم يطالبون فيه ع الاقل عشان تبرأ ذمة كاظم من حقوق العباد إذا كلامهم صحيح” فيما استبعد اخرون ان يكون التقرير صحيحا حيث كتب اخر “جذب ماصدق الا كاظم انسان محترم ومايسويها”.