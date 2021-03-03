نشرت الفنانة والإعلامية الاماراتية رؤى الصبان مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعلم طفلتها شيخة بعض الكلمات مثل كلمة “ماي” ثم قالت “ما ادري اعلمها بأي لهجة بالسعودية موية”.

ثم قالت “ازاي اعلم شيخة سعودي وانا اصلا لا اتكلم سعودي فكيف” وتابعت “من اليوم وساير ابذل مجهود عشان اتكلم سعودي بس لا تتمسخرون علي اذا طلعت كلمة غلط مرة حاولوا تساعدوني”.

وقد اثار كلام رؤى الصبان تفاعلا من قبل المتابعين حيث قال احدهم “علميها اردني لهجه ابوك أو مغربي لهجه امك ” فيما قالت اخرى “الخليج كله مايعرف عننا غير كلمة مره ”.

يذكر ان رؤى الصبان كانت قد رزقت بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي السعودي حمود الفايز في نوفمبر الماضي.