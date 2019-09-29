رئيس الوزراء الكويتي يزور فجر السعيد في المستشفى

شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة لها من داخل المستشفى التي ترقد بها في العاصمة الفرنسية باريس.

وتكشف الصور عن زيارة رئيس وزراء الكويت، الشيخ ناصر المحمد، لفجر السعيد.

وعلقت على الصورة قائلة: “سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم… زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته”.

كما ظهر الشيخ ناصر المحمد في صورة اخرى مع الطاقم الطبي المشرف على علاج فجر السعيد.