أجرى الدكتور ” حسام حسني ” رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة والسكان المصرية مداخلة هاتفية لبرنامج ” حضرة المواطن ” المذاع على قناة الحدث اليوم كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .

حيث أشار الدكتور حسام حسني إلى أن الوضع الصحي لدلال عبد العزيز لا يزال دقيقا وصعب نسبيا وتحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين .. متمنيًا لها الشفاء العاجل ولكل مرضى هذا الوباء .

كما حرص رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا على توجيه الشكر للأطباء المشرفين على صحة دلال عبد العزيز والقائمين على علاجها لإتمامهم واجباتهم حسب البروتوكول المعتمد لمرضى فيروس كورونا .