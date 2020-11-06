يحتفل الفنان السعودي رابح صقر ، اليوم الجمعة السادس من نوفمبر، بعيد ميلاده حيث انهالت عليه رسائل التهنئة من محبيه وجمهوره بهذه المناسبة.

وقد وجه رابح صقر عبر تغريدة على حسابه على تويتر الشكر الى كل من هنأه بهذه المناسبة كاتبا: “حبايبي ياأغلى وأحلى جمهور أشكر كل من تقدم بالتهنئه بذكرى يوم ميلادي والله يقدرني أني أسعدكم أحبكم أحبكم”.

حبايبي ياأغلى وأحلى جمهور أشكر كل من تقدم بالتهنئه بذكرى يوم ميلادي والله يقدرني أني أسعدكم أحبكم أحبكم — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) November 5, 2020

وكانت احلام قد حرصت على ان تكون من اولى منهنئي رابح صقر بعيد ميلاده حيث كتبت: “كل سنه وانت منبع العذوبه في الصوت الالحان كل عام وانت مدرسه الفن كل عام وانت بنجاح وسعاده وفرح كل عام والفن بوجودك بينا بخير”.

الله لايحرمنا منك ياأم فاهد — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) November 5, 2020

اما عبد المجيد عبدالله فقد كتب: “كل عام وانت بخير ابوصقر وعيد ميلاد سعيد وعقبال مية سنه ياعزيزي ورفيق المشوار والله يعطيك الصحه والعافيه وتسعد محبينك اللي انا واحد منهم”.

كذلك هنأت اصالة رابح صقر قائلة: “بتمنّى لعبقري المسرح متلّ مابينمنّاله الغالي جدّاً مجيدنا ..الصحه والعافيه والنّجاح دائماً .. لأنّك فنّان يسعى للأفضل ومخلص لعمله متجدّد روح غضّه .. كلّ عام وأنت بألّف خير”.

شكرًا ياأصاله الله يسعد أيامك — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) November 5, 2020