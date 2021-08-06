فاجىء الفنان السعودي ​رابح صقر​ جمهوره بالكشف عن نيته إلغاء متابعة مواطنه الفنان ​عبد المجيد عبد الله​ بسبب قيام الاخير بإلغاء متابعته له.

جاء ذلك في تغريدة وجه رابح صقر من خلالها سؤالا للمتابعين لمعرفة رأيهم بإستمراره بمتابعته أو إلغاء ذلك.

سؤال الى جمهوري الحبيب

والعزيز على قلبي ،بما أنا

عبدالمجيد عبدالله لاغي

متابعتي ، وانا جالس أتابعه

الأفضل ألغي المتابعه ولا

أستمر في متابعته، يهمني

رأيكم — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) August 5, 2021

وكتب رابح صقر على حسابه الخاص على تويتر:”سؤال الى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي ، بما أنا عبدالمجيد عبدالله لاغي متابعتي، وانا جالس أتابعه الأفضل ألغي المتابعه ولا أستمر في متابعته، يهمني رأيكم”.

وقد تدخل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على الخلاف بين المطربين السعوديين رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله.

@RabehSaqer @Abdulmajeed6531 كلكم اخوان وعينين في راس وفنانين كبار ونحبكم كلنا — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 5, 2021

وكتب “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “كلكم إخوان وعينين في راس وفنانين كبار ونحبكم كلنا”، مشيرا إلى المطربين.