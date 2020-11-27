أعلن الفنان السعودي رابح صقر عن موعد اطلاق البومه الجديد في اول يوم من العام الجديد 2021 وذلك عبر تغريدة كتبتها على حسابه على تويتر.

فقد كتب رابح صقر: “حددنا موعد الالبوم1-1-2021 اتمنى تكون سنه حلوه علينا جميعا” ليتلقى بعدها التهنئات من المتابعين ومن المشاهير الذين كان منهم المستشار تركي ال الشيخ والملحن رامي جمال وغيرهم.

حددنا موعد الالبوم1-1-2021 اتمنى تكون سنه حلوه علينا جميعا — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) November 26, 2020

غير ان احدى المغردات كان لها رأيا اخر حيث وصفت من يسمع أغاني رابح صقر بالـ “ملبوسين”. وكتبت: “عندي قناعة إن محد يسمع له إلا ملبوسين ما حس فيه أحد يسمعله بقناعته وإرادته”، ليرد عليها رابح صقر بشكل غاضب قائلًا: “احترمي نفسك أولًا واحترمي الناس اللي تسمع لي.. ثانيًا أنا ماراح أغلط عليكي بس بعلمك الأدب كلًا يرى الناس بعين طبعه”.

ولم تصمت المغردة لترد مجدددًا قائلة: “محترمة نفسي وهذ وجهة نظر مجبور إنك تتقبلها ومثل ما في ناس يسمعونلك أكيد في العكس.. ما تقدر تعلمني شي بس تقدر تعلم نفسك كيف تطور أدائك وتستغل على نفسك”.

أحترمي نفسك اولا وأحترمي الناس اللي تسمع لي ثانيًا انا ماراح اغلط عليك بس بعلمك الأدب كلاً يرى الناس بعين طبعه — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) November 26, 2020

بدوره عاد رابح صقر وكتب: “هذه قلة أدب ماهي وجهة نظر ماتسمعي لي وماأعجبك هذا ذوقك وانتي حره فيه ماأغصبك تسمعي بس تقولي على الناس انهم ملبوسين هذا إسقاط فهمتي”.

هذه قلة أدب ماهي وجهة نظر ماتسمعي لي وماأعجبك هذا ذوقك وانتي حره فيه ماأغصبك تسمعي بس تقولي على الناس انهم ملبوسين هذا إسقاط فهمتي — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) November 26, 2020

وقد برر رابح صقر رده على هذه المغردة بالقول: “قبل لاتغلط علي غلطت عليكم ياأغلى جمهور وانا ماأرضى حد يغلط على جمهوري”.

قبل لاتغلط علي غلطت عليكم ياأغلى جمهور وانا ماأرضى حد يغلط على جمهوري — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) November 26, 2020