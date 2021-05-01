نشرت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات اول صورة لزوجها الإعلامي زاهي وهبي من داخل المستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت بعد شائعات وفاته وذلك عبر حسابها على تويتر.

وطمأنت الزيات بأن زوجها يتماثل للشفاء، موجهة الشكر إلى الأطباء في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.

الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

شكراً يا رب،

شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،

شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة

محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي

ليحفظكم الله جميعاً #زاهي_وهبي pic.twitter.com/z8kl0NkrnX — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 30, 2021

وعلقت الزيات على الصورة كاتبة: “الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء شكراً يا رب، شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي ليحفظكم الله جميعاً”.

وكان زاهي وهبي أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شارف على الشفاء من الفيروس، متمنيًا ألّا يصيب أي إنسان.

إلا أن حالته ساءت بعد ذلك وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع للتنفس الصناعي لمدة أيام، شهدت تردد شائعات بوفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن زوجته اليوم تماثله للشفاء.