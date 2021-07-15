يستضيف الاعلامي العراقي نزار الفارس الراقصة اللبنانية راشيل مدلج في الحلقة المقبلة من برنامجه المثير للجدل “مع الفارس” والمذاع على قناة “الرشيد”.

وروج نزار الفارس للحلقة بنشر البرومو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي والذي علق عليه بالقول: “الراقصة افضل من المعلمة التي تدرس اجيال !!! حلقة مااعرف شسميها بس اكللكم تابعوها هل اسبوع والله اليستر ضيفتي الراقصة اللبنانية راشيل”.

وتظهر راشيل في البرومو هي تقارن بين الراقصة والمعلمة حيث قالت “الراقصة اقوى من المعلمة رح تكون مرتاحة بحياتها اكثر من المعلمة”.

وتابعت “انا ملتزمة دينيا بس انا بعمري ما صورت حالي بالكنيسة انا وعم قدس او صلي”.

وقد تعرض نزار الفارس لانتقادات من متابعيه بعد عرض البرومو حيث تساءل احدهم “اذا متعرف تسمي الحلقه ليش تجيب راقصات هيه راقصه مقتنعه بنفسهه ليش تخليها وضع مقارنه هذا شي يفتح باب سيئ للاعلام” فيما قال اخر “ليش اغلب ضيوفك هيج نوع ليش متجيب ناس ناجحه صدك وتستحق.”