نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق فيها على فوز المرشح الديموقراطي ” جو بايدن ” بانتخابات الرئاسة الأمريكية ضد المرشح الجمهوري ” دونالد ترامب ” .

فكتب في تغريدته قائلا : ” الظاهر أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيكون وجهه خير على العالم .. من أول يومين بعد انتخابه رئيسًاً للولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا عن أول خبر سعيد وهو تقدم كبير باكتشاف لقاح كورونا ” .

وتابع راغب علامة : ” يا رب يكون وجهه خير على العالم .. تعبنا من الكمامات ووجوه النحس والظلام والشر والأذى ” .

الظاهر أن الرئيس الأمريكي الجديد #جو_بايدن سيكون وجهه خير على العالم من أول يومين بعد انتخابه رئيسًاً للولايات المتحدة الامريكية أعلنوا عن أول خبر سعيد وهو تقدم كبير باكتشاف لقاح كورونا يا رب يكون وجهه خير على العالم. تعبنا من الكمامات ووجوه النحس والظلام والشر والأذى — RaghebAlama (@raghebalama) November 9, 2020