نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعرب من خلالها عن استيائه وحزنه على الأوضاع التي تمر بها لبنان بالوقت الحالي .

كما شن راغب علامة هجوما على القادة السياسيين بلبنان واصفا إياهم ب ” الجلادين ” واتهمهم بأنهم السبب فيما وصلت إليه لبنان من دمار وخراب .

فكتب قائلا : ” القيادات اللبنانية كلها وضعت الشعب اللبناني في مهب الريح وسط العواصف المدمرة .. لبنان من أجمل بلاد العالم ينتظر إعدامه على يدي جلّاديه وزعماء الطوائف ” .

وتابع علامة : ” لا رحمة عندهم للشعب المسكين وهم غير مستعدون للتعمير بل يريدون التدمير .. ولكن سيبقى هناك أمل لأن الله يُمهِل ولا يُهمل ” .

القيادات اللبنانية كلها ، وضعت الشعب اللبناني في مهب الريح وسط العواصف المدمّرة ! لبنان ، من أجمل بلاد العالم ينتظر إعدامه على يدي جلّاديه وزعماء الطوائف ! لا رحمة عندهم للشعب المسكين وهم غير مستعدون للتعمير بل يريدون التدمير ! ولكن…سيبقى هناك أمل لأن الله يُمهِل ولا يُهمل — RaghebAlama (@raghebalama) April 11, 2021