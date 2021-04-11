نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعرب من خلالها عن استيائه وحزنه على الأوضاع التي تمر بها لبنان بالوقت الحالي .
كما شن راغب علامة هجوما على القادة السياسيين بلبنان واصفا إياهم ب ” الجلادين ” واتهمهم بأنهم السبب فيما وصلت إليه لبنان من دمار وخراب .
فكتب قائلا : ” القيادات اللبنانية كلها وضعت الشعب اللبناني في مهب الريح وسط العواصف المدمرة .. لبنان من أجمل بلاد العالم ينتظر إعدامه على يدي جلّاديه وزعماء الطوائف ” .
وتابع علامة : ” لا رحمة عندهم للشعب المسكين وهم غير مستعدون للتعمير بل يريدون التدمير .. ولكن سيبقى هناك أمل لأن الله يُمهِل ولا يُهمل ” .