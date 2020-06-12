علق الفنان اللبناني راغب علامة، على المظاهرات التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية مساء امس الخميس احتجاجا على الازمة الاقتصادية الحادة وانهيار العملة الوطنية، الليرة، موضحا أن تلك المرة ليس كسابقتها، مضيفا أن الوضع لم يعد يحتمل وأن الطبقة السياسية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي.

وكتب راغب علامة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “وِلْعِت ولو متأخرة.الناس جاعت ولا من يسمع ، هالمرة لن تكون كسابقاتها. لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي. طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات! الناس لن ترحمهم بعد الآن…الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن !مستقبل البلد مظلم ومخيف ، فات الأوان !!!”

وِلْعِت ولو متأخرة.الناس جاعت ولا من يسمع ، هالمرة لن تكون كسابقاتها. لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي. طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات! الناس لن ترحمهم بعد الآن…الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن !مستقبل البلد مظلم ومخيف ، فات الأوان !!! — RaghebAlama (@raghebalama) June 11, 2020

وكان المحتجون قد عادوا الى الشارع مساء امس الخميس على وقع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، واستمرار تردّي الأوضاع المعيشية، وغياب أي حلول ممكنة فيما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب عن عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباح اليوم الجمعة.